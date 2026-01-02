Vicenza valanga travolge scialpinista | muore 50enne sul Vajo Gabene

Un uomo di 50 anni è deceduto dopo essere stato coinvolto in una valanga sul Vajo Gabene, a Vicenza. L’incidente si è verificato durante un’attività di scialpinismo, coinvolgendo un contesto naturale di montagna. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento. Questo tragico evento si aggiunge ad altri incidenti recenti in zone montane, evidenziando la pericolosità delle attività in ambienti alpini.

Valanga travolge e uccide uno sciatore sul Vajo Gabene: il 50enne raggiunto dal soccorso alpino, troppo gravi le ferite - La tragedia sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro, in provincia ... msn.com

Valanga nel Vajo Gabene vicino a Vicenza: muore travolto uno sciatore di 50 anni - Tragedia sulle Dolomiti vicentine: un 50enne travolto da una slavina muore a causa delle ferite riportate. ilfattoquotidiano.it

Valanga in Alto Adige, fatale piccolo distacco a lastroni Valanghe.report ha ricostruito la slavina che ieri è costato la vita a un turista ungherese sulla Cima Vertana in valle Aurina. "Si è trattato di una valanga a lastroni di neve di piccole dimensioni, che si è sta - facebook.com facebook

