Vicenza valanga travolge scialpinista | muore 50enne sul Vajo Gabene
Un uomo di 50 anni è deceduto dopo essere stato coinvolto in una valanga sul Vajo Gabene, a Vicenza. L’incidente si è verificato durante un’attività di scialpinismo, coinvolgendo un contesto naturale di montagna. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento. Questo tragico evento si aggiunge ad altri incidenti recenti in zone montane, evidenziando la pericolosità delle attività in ambienti alpini.
Solo ieri un turista lombardo di 53 anni ha perso la vita in valle Aurina, scivolando su una strada forestale e precipitando poi per un'ottantina di metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
