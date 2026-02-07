Valanga in Valtellina | travolti tre sci-alpinisti un morto e un disperso

Questa mattina alle 12 una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, a Albosaggia, in Valtellina. Tre sci-alpinisti sono stati travolti dalla neve, e purtroppo uno di loro è morto. Un altro è ancora disperso, mentre le squadre di soccorso cercano di trovarli. La zona è stata immediatamente transennata e le ricerche sono in corso.

Una valanga si è staccata oggi intorno alle 12 sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, uno è morto, un altro è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve e il terzo è disperso. Sul posto stanno operando i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza e l'area è sorvolata dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Le ricerche Dalle prime ricerche dell'elicottero era sembrato che nessuno fosse stato colpito dalla slavina ma in un secondo tempo il bilancio si è aggravato. 🔗 Leggi su Leggo.it

