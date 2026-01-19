In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Coinvolti un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova. Decine i feriti, aperta un’inchiesta sulle cause. Sale ad almeno 39 il bilancio delle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto ieri alle 19:39 sulla linea dell’alta velocità che collega Madrid all’Andalusia, all’altezza di Adamuz, in provincia di Cordova. Lo riferiscono i servizi di emergenza spagnoli, impegnati per tutta la notte nelle operazioni di soccorso e recupero delle salme tra le lamiere dei vagoni. Nell’incidente sono stati coinvolti due treni: un convoglio Iryo diretto da Malaga a Madrid, con 317 passeggeri a bordo, e un treno Alvia di Renfe che viaggiava in direzione opposta, da Madrid a Huelva, con oltre 200 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni sull’alta velocità Madrid-Andalusia

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’Andalusia

Due treni ad alta velocità sono deragliati nelle vicinanze di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L’incidente ha causato cinque vittime e diversi feriti. La circolazione tra Madrid e l’Andalusia è attualmente sospesa, con le autorità che stanno intervenendo per gestire la situazione e effettuare le verifiche necessarie.

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e Andalusia

Due treni dell’alta velocità sono deragliati nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L’incidente ha causato cinque vittime e diversi feriti, mentre la circolazione tra Madrid e l’Andalusia è attualmente sospesa. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Incidente ferroviario in Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni - Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che domenica alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid- msn.com