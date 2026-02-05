Tragedia in Italia | valanga travolge tre sciatori due le vittime

Un pomeriggio di sci si è trasformato in tragedia a Solda, in Alto Adige. Intorno alle 13:30, una valanga si è staccata vicino al Rifugio Madriccio, travolgendo tre sciatori. Due di loro sono morti, uno è rimasto ferito. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto salvare le vittime. La valanga ha preso tutti di sorpresa, e ora si cerca di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

SOLDA (Bolzano) – Il primo pomeriggio sulle piste di Solda si è trasformato in tragedia. Intorno alle 13:30 di oggi, una valanga di ampie proporzioni si è staccata nella zona del Rifugio Madriccio, travolgendo tre persone che si trovavano poco distanti dai tracciati battuti del comprensorio sciistico. Il bilancio del distacco. L’allarme è scattato immediatamente, attivando una massiccia operazione di ricerca e soccorso. Tuttavia, per due degli sciatori coinvolti non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno purtroppo confermato il recupero dei corpi senza vita. Una terza persona è stata estratta viva dalla massa nevosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: valanga travolge tre sciatori, due le vittime Approfondimenti su Solda Tragedia Alto Adige, valanga a Solda travolge tre scialpinisti: due le vittime recuperate, soccorsi ancora in azione Una valanga ha travolto tre scialpinisti a Solda, in Alto Adige. Valanga travolge sciatori, tre elicotteri in volo sulle montagne friulane Una valanga nelle montagne friulane ha coinvolto sciatori a Sella Nevea. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Solda Tragedia Argomenti discussi: Valanga al confine fra Udine e Belluno: la vittima è un vigile del fuoco; Friuli, cadute due valanghe: morto un escursionista, il corpo ritrovato sotto mezzo metro di neve; Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque si salvano; Due slavine in Friuli Venezia Giulia, una al confine col Veneto. Morto uno scialpinista. Terribile tragedia in montagna, muore a 33 anni travolto da una valanga: addio a Simone de CilliaUDINE. Non ce l'ha fatta Simone de Cillia, il 33enne originario di Tarvisio investito da una valanga tra i versanti boschivi dei monti Prasnig e Lussari. Il giovane era appassionato di fotografia, vid ... ildolomiti.it Simone De Cillia travolto da una valanga e schiacciato contro un albero, lo snowboarder morto a 33 anni. L'ultimo video prima della tragediaSimone De Cillia, 33 anni, non ce l'ha fatta: il giovane snowboarder è deceduto all'ospedale di Udine poco dopo il suo arrivo in condizioni disperate. Le ferite ... leggo.it "Lui è morto, lei gravissima". Incendio spaventoso in Italia: la tragedia in un istante facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.