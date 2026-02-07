Valanga in Valtellina 2 morti e un ferito grave

Una valanga ha travolto alcuni scialpinisti in Valtellina, sull'alpe Meriggio ad Albosaggia. Due persone sono morte sul colpo, un’altra è rimasta ferita grave e ora si trova in ospedale a Sondrio. Un’altra slavina si è abbattuta sulla Marmolada, causando la morte di un altro scialpinista. La zona è sotto choc.

AGI - Una valanga sull'alpe Meriggio ad Albosaggia, in Valtellina, ha provocato la morte di due scialpinisti e un ferito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sondrio, mentre un'altra persona è morta sulla Marmolada dopo essere stato travolta da un'altra slavina. I tre sciatori erano impegnati in un'uscita fuori pista. A seguito dell'allarme sono stati attivati tre elicotteri: uno del Servizio Sanitario Regionale, uno della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse, a quanto fa sapere il comando regionale dei vigili del fuoco, con intervento coordinato via aria.

