Valanga nel Tirolo | uno sciatore perde la vita verifiche in corso per escludere altri coinvolti

Una valanga nel Tirolo ha causato la morte di uno sciatore, con le autorità impegnate nelle verifiche per accertare eventuali altri coinvolti. L’incidente, avvenuto probabilmente il giorno precedente nei pressi di un impianto di risalita, sta portando a un’indagine accurata per comprendere le cause e le eventuali responsabilità. Seguiranno aggiornamenti man mano che le informazioni saranno disponibili.

Il distacco avvenuto probabilmente il giorno precedente vicino a un impianto di risalita. Una valanga rimasta inosservata per circa 24 ore è stata scoperta a Ischgl, nel Tirolo austriaco, causando la morte di uno sciatore impegnato in un'uscita fuoripista. Il distacco della slavina sarebbe avvenuto con ogni probabilità già nella giornata di ieri, 15 gennaio. L'allarme partito dall'alloggio dello sciatore. L'emergenza è scattata nella mattinata di oggi, 16 gennaio, quando il proprietario della struttura ricettiva dove alloggiava l'uomo ha segnalato la sua assenza. Nella stanza erano rimasti il cellulare e gli effetti personali, mentre gli sci non erano più nel deposito, facendo subito temere il peggio.

Valanga in fuoripista: sciatore travolto e ucciso. La tragedia nel Tirolo - Uno sciatore ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga mentre praticava fuoripista nel comprensorio di Ischgl, nella valle di Paznaun. altarimini.it

Valanga in Tirolo dopo un fuoripista, un morto: si cercano altre persone sotto le neve - La tragedia in mattinata a Ischgl, nel Tirolo austriaco, nelle vicinanze dell'impianto di risalita Pardatschgratbahn ... fanpage.it

Valanga a Ischgl in Tirolo, recuperata una salma mentre continuano le ricerche x.com

Valanga vicino un impianto di risalita a Ischgl, nel Tirolo austriaco. Dopo ore è stata individuata una persona, per la quale non c’è stato nulla da fare. Al momento non è chiaro se altri sportivi siano rimasti coinvolti. In corso le ricerche. - facebook.com facebook

