Valanga in Val di Fiemme | 4 alpinisti coinvolti Ricerche in corso
Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Quattro persone sono rimaste coinvolte e le squadre di soccorso sono già sul posto per le ricerche. La zona è difficile da raggiungere e le condizioni meteo complicano le operazioni. Le autorità stanno lavorando per trovare eventuali sopravvissuti e valutare la situazione in queste ore.
BELLAMONTE (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Il distacco della slavina dal versante è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 7 febbraio, in zona Forte Buso, nel comune di Paneveggio, in val di Fiemme. Stando a una prima ricostruzione sarebbero quattro le persone coinvolte. I soccorsi Sono attualmente in corso le ricerche: sul posto sono arrivati due elicotteri, partiti da Trento. Attivate anche diverse stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino oltre ai corpi dei vigli del fuoco volontari della zona. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Approfondimenti su Valanga Val di Fiemme
Ultime notizie su Valanga Val di Fiemme
Argomenti discussi: Il boato e la massa di neve travolge due scialpinisti e li spinge a valle: valanga in quota; Sotto la valanga a Foppolo: salvato e denunciato - Foto e video; Valanga al confine tra il Trentino e la Lombardia: 15 persone coinvolte - Montagna; Due valanghe a distanza di poche ore sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, 10 scialpinisti travolti salvati da amici e zaini con gli...
Valanga in Val di Fiemme: 4 alpinisti coinvolti. Ricerche in corsoBELLAMONTE (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... ilgazzettino.it
Valanga in quota, ci sono persone coinvolte. Soccorsi in azione: decollati due elicotteriPREDAZZO. Una valanga di grandi dimensioni si è verificata pochi minuti dopo le 12.30 di oggi - sabato 7 febbraio - nella zona del Forte Buso, nei pressi di Paneveggio, in val di Fiemme, all'interno d ... ildolomiti.it
