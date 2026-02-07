Valanga in Val di Fiemme | 4 alpinisti coinvolti Ricerche in corso

Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Quattro persone sono rimaste coinvolte e le squadre di soccorso sono già sul posto per le ricerche. La zona è difficile da raggiungere e le condizioni meteo complicano le operazioni. Le autorità stanno lavorando per trovare eventuali sopravvissuti e valutare la situazione in queste ore.

BELLAMONTE (TRENTINO) - Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. Il distacco della slavina dal versante è avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 7 febbraio, in zona Forte Buso, nel comune di Paneveggio, in val di Fiemme. Stando a una prima ricostruzione sarebbero quattro le persone coinvolte. I soccorsi Sono attualmente in corso le ricerche: sul posto sono arrivati due elicotteri, partiti da Trento. Attivate anche diverse stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino oltre ai corpi dei vigli del fuoco volontari della zona.

