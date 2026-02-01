Valanga travolge escursionista ricerche in corso

Una valanga ha sepolto un escursionista sul Monte Tiarfin a Sauris. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero che da Malga Casera porta a Malga Chiansaveit. Sul posto sono in corso le ricerche per trovare la persona investita.

Una valanga ha travolto e sepolto una persona sul Monte Tiarfin a Sauris, lungo il sentiero che conduce da Malga Casera a Malga Chiansaveit.Sul posto sono intervenuti e stanno operando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso regionale per proseguire rapidamente le.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Monte Tiarfin

Nel pomeriggio di oggi a Pragelato, un escursionista è stato travolto da una valanga.

Un escursionista è scomparso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monte Tiarfin

Valanga travolge un gruppo di escursionisti: c'è un mortoValanga travolge un gruppo di escursionisti: c'è un morto Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in elicottero in vari ospedali ... laregione.ch

Valanga sul Monte Bianco: quattro scialpinisti travolti a CourmayeurSolo una settimana fa, in una sola giornata, si erano verificate tre valanghe. La più tragica in Valle d’Aosta, dove aveva perso la vita Enrico Finezzi, scialpinista biellese di 52 anni, travolto ... quotidianopiemontese.it

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: #Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale” - facebook.com facebook

Valanga travolge sciatori che riescono a mettersi in salvo. A Chiusaforte (Udine). Sul posto elicotteri, unità cinofile e soccorso alpino #ANSA x.com