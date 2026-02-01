Valanga travolge escursionista ricerche in corso
Una valanga ha sepolto un escursionista sul Monte Tiarfin a Sauris. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero che da Malga Casera porta a Malga Chiansaveit. Sul posto sono in corso le ricerche per trovare la persona investita.
Una valanga ha travolto e sepolto una persona sul Monte Tiarfin a Sauris, lungo il sentiero che conduce da Malga Casera a Malga Chiansaveit.Sul posto sono intervenuti e stanno operando i vigili del fuoco e i sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso regionale per proseguire rapidamente le ricerche.
