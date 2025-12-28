Valanga in Val Susa ricerche in corso

Nella Val Susa, le ricerche sono in corso a seguito di una valanga a Claviere. Al momento, nessuno degli sciatori coinvolti è stato trovato. Le operazioni di soccorso continuano per accertare eventuali persone coinvolte e valutare la situazione. La zona rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità monitorano attentamente l’evento.

15.22 Nessuno sciatore è stato al momento trovato durante le ricerche scattate a Claviere, in alta Val di Susa, dopo la caduta di una valanga. Lo confermano le stesse fonti dei soccorritori che in un primo momento avevano ipotizzato la presenza di due persone sotto la neve. Un testimone aveva riferito di aver visto alcune persone coinvolte nella valanga, caduta in un tratto fuori pista. Le ricerche proseguono.

