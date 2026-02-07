Valanga gigantesca Bilancio tragico in Italia | due morti

Una valanga gigante ha travolto un gruppo di scialpinisti nelle Alpi italiane, causando due morti. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare tutti. La zona rimane sotto shock per l’accaduto.

Un’uscita in alta quota si è trasformata in una tragedia sulle Alpi, dove una valanga di grandi dimensioni ha travolto un piccolo gruppo di scialpinisti impegnati in un’escursione. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio, su un versante sopra l’abitato di Albosaggia, in Valtellina. Il bilancio provvisorio è pesante: due persone hanno perso la vita e un terzo componente del gruppo è riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme. La chiamata ai soccorsi ha attivato immediatamente un intervento articolato, con l’invio di mezzi aerei e squadre specializzate. Le operazioni si sono svolte in un contesto ambientale complesso, condizionato dalla scarsa stabilità del manto nevoso e dalla necessità di operare in sicurezza per evitare ulteriori distacchi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina si è scatenata una valanga sulle Alpi retiche, travolgendo tre scialpinisti sul Meriggio, vicino Albosaggia.

