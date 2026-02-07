Questa mattina si è scatenata una valanga sulle Alpi retiche, travolgendo tre scialpinisti sul Meriggio, vicino Albosaggia. La slavina ha causato un bilancio tragico, con vittime ancora da confermare. I soccorritori sono sul posto, ma la neve alta e le condizioni difficili complicano le operazioni di salvataggio. La montagna, questa volta, si è rivelata implacabile.

Una giornata di montagna si è trasformata in tragedia sulle Alpi retiche, dove una valanga ha travolto tre scialpinisti impegnati in un’escursione sul Meriggio, la montagna che domina Albosaggia, in Valtellina. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio 2026 e ha avuto conseguenze drammatiche: uno dei tre sportivi non è sopravvissuto, mentre proseguono le ricerche di un altro compagno di uscita, al momento disperso. Il terzo scialpinista è riuscito a salvarsi liberandosi autonomamente dalla massa di neve. L’allarme è scattato immediatamente e ha dato il via a una complessa macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Valanga gigantesca!". Bilancio tragico in Italia: ci sono vittime

Approfondimenti su Alpi Retiche

Una valanga si è verificata questa mattina nelle Piccole Dolomiti, causando una grave perdita umana.

Una valanga si è verificata questa mattina nelle Piccole Dolomiti, causando una grave perdita di vite umane.

Ultime notizie su Alpi Retiche

