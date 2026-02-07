Valanga gigantesca! Bilancio tragico in Italia | ci sono vittime

Da thesocialpost.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è scatenata una valanga sulle Alpi retiche, travolgendo tre scialpinisti sul Meriggio, vicino Albosaggia. La slavina ha causato un bilancio tragico, con vittime ancora da confermare. I soccorritori sono sul posto, ma la neve alta e le condizioni difficili complicano le operazioni di salvataggio. La montagna, questa volta, si è rivelata implacabile.

Una giornata di montagna si è trasformata in tragedia sulle Alpi retiche, dove una valanga ha travolto tre scialpinisti impegnati in un’escursione sul Meriggio, la montagna che domina Albosaggia, in Valtellina. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio 2026 e ha avuto conseguenze drammatiche: uno dei tre sportivi non è sopravvissuto, mentre proseguono le ricerche di un altro compagno di uscita, al momento disperso. Il terzo scialpinista è riuscito a salvarsi liberandosi autonomamente dalla massa di neve. L’allarme è scattato immediatamente e ha dato il via a una complessa macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

valanga gigantesca bilancio tragico in italia ci sono vittime

© Thesocialpost.it - “Valanga gigantesca!”. Bilancio tragico in Italia: ci sono vittime

Approfondimenti su Alpi Retiche

Italia. Valanga in mattinata, Ã¨ tragedia: bilancio atroce

Una valanga si è verificata questa mattina nelle Piccole Dolomiti, causando una grave perdita umana.

Italia. Valanga in mattinata, è tragedia: bilancio atroce

Una valanga si è verificata questa mattina nelle Piccole Dolomiti, causando una grave perdita di vite umane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alpi Retiche

Tre valanghe in Piemonte in un solo pomeriggio, tragico bilancio di due morti e quattro feritiUna valanga di grosse dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Tre gli escursionisti travolti dalla massa di ... torino.repubblica.it

Valanga in Nepal, morti cinque italiani sull’Himalaya: chi erano Stefano Farronato, Alessandro Caputo, Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus KirchlerDue spedizioni, un unico ciclone e un bilancio tragico: cinque italiani hanno perso la vita tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre sulle montagne dell’Himalaya, travolti da bufere e ... corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.