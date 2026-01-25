Il tragico bilancio delle proteste in Iran | più di 30mila morti in due giorni Per il governo sono 3mila

Le proteste antigovernative in Iran hanno causato un grave bilancio di vite umane, con stime che parlano di circa 36.000 morti, di cui oltre 30.000 nelle ultime 48 ore. Il governo ufficiale riconosce circa 3.000 vittime. La violenza e le repressioni hanno segnato profondamente il paese, evidenziando una crisi politica e sociale di vasta portata.

Le vittime della violenta repressione del governo potrebbero essere almeno 36.500. A tanto è stimato il numero dei morti a seguito delle proteste in Iran, dove da settimane si manifesta in più di 400 città in tutto il Paese. Le iniziali proteste contro il carovita si sono presto trasformate in una dichiarata avversione al regime. Difficile sapere ciò che sta davvero accadendo nello Stato a causa del blackout di internet imposto dalle autorità. Più di 30mila morti per le proteste La testata di opposizione Iran International scrive di almeno 36.500 morti nella repressione delle proteste in Iran. Il numero è stato indicato da due rapporti dell'Intelligence dei Pasdaran datati al 22 e 24 gennaio, così come svelato da due fonti del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica. "In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta": la stima del Time. Per il governo erano 3milaLe stime ufficiali delle autorità iraniane indicano circa 3. Iran, cresce il bilancio delle vittime: 72 morti nelle proteste e Pasdaran in massima allertaIn Iran, il bilancio delle vittime delle recenti proteste è salito a 72.

