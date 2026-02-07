Valanga a 2.100 metri | quattro persone coinvolte ricerche in corso
Questa mattina alle 12.29 si è staccata una valanga in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Quattro persone sono state coinvolte e le ricerche sono ancora in corso. I soccorritori lavorano per trovare chi si trova sotto la neve e portare in salvo chi può ancora essere vivo. La valanga si è staccata a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon.
È successo in val Ceremana alle 12.29. In volo due elicotteri, al lavoro unità cinofile e squadre specializzate Una valanga si è staccata alle 12.29 in località Forte Buso, a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon, in val Ceremana, all’interno del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. L’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa macchina dei soccorsi, con mezzi aerei e squadre specializzate impegnate nelle ricerche.Sul posto stanno operando due elicotteri di Trentino Emergenza, affiancati dalle squadre del Soccorso Alpino e da un’unità cinofila.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Forte Buso
Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: ricerche in corso, elicotteri in azione
Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino.
Due valanghe tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto: “Coinvolte 6 persone, una ancora dispersa”, ricerche in corso
Due valanghe sono scese oggi pomeriggio tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.
Ultime notizie su Forte Buso
Argomenti discussi: Il vigile del fuoco Carlo Notari morto a 29 anni travolto da una valanga in Friuli: Stava facendo un'escursione con un amico; Carlo Notari, chi è il pompiere morto nella valanga in Friuli: Amava la montagna con tutto se stesso; Nevicate in quota e rischio valanghe la prefettura attiva il codice rosso; 19^ – Gallarate a valanga sul Luino 6-2. Vince il Gavirate, ottimo 2-0 sull’SC United – VIDEO.
Valanga travolge tre sciatori a Cortina, due morti e un ferito: Elisa De Nardi era rimasta per ore sotto 4 metri di neveDue gli scialpinisti deceduti dopo essere rimasti sotto una valanga a Forcella Giau, a 2.300 metri di quota in comune di San Vito di Cadore: Elisa De Nardi, 40enne trevigiana di Conegliano, e un ... leggo.it
Simone De Cillia, 33 anni, di Tarvisio, è morto nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio, dopo essere arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Udine. La valanga lo ha sorpreso mentre scendeva con la tavola da snowboard, a 1.600 metri di quota, in un facebook
Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Casera Razzo, al confine tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. il corpo è stato trovato sotto circa un metro di neve. Salve invece altre cinque persone a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.