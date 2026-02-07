Valanga a 2.100 metri | quattro persone coinvolte ricerche in corso

Questa mattina alle 12.29 si è staccata una valanga in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Quattro persone sono state coinvolte e le ricerche sono ancora in corso. I soccorritori lavorano per trovare chi si trova sotto la neve e portare in salvo chi può ancora essere vivo. La valanga si è staccata a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon.

È successo in val Ceremana alle 12.29. In volo due elicotteri, al lavoro unità cinofile e squadre specializzate Una valanga si è staccata alle 12.29 in località Forte Buso, a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon, in val Ceremana, all’interno del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. L’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa macchina dei soccorsi, con mezzi aerei e squadre specializzate impegnate nelle ricerche.Sul posto stanno operando due elicotteri di Trentino Emergenza, affiancati dalle squadre del Soccorso Alpino e da un’unità cinofila.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

