Valanga a 2.100 metri | quattro persone coinvolte ricerche in corso

Questa mattina alle 12.29 si è staccata una valanga in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Quattro persone sono state coinvolte e le ricerche sono ancora in corso. I soccorritori lavorano per trovare chi si trova sotto la neve e portare in salvo chi può ancora essere vivo. La valanga si è staccata a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon.

È successo in val Ceremana alle 12.29. In volo due elicotteri, al lavoro unità cinofile e squadre specializzate Una valanga si è staccata alle 12.29 in località Forte Buso, a circa 2.100 metri di quota, sotto Cima Colbricon, in val Ceremana, all’interno del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. L’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa macchina dei soccorsi, con mezzi aerei e squadre specializzate impegnate nelle ricerche.Sul posto stanno operando due elicotteri di Trentino Emergenza, affiancati dalle squadre del Soccorso Alpino e da un’unità cinofila.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Forte Buso

Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino.

Due valanghe sono scese oggi pomeriggio tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forte Buso

Argomenti discussi: Il vigile del fuoco Carlo Notari morto a 29 anni travolto da una valanga in Friuli: Stava facendo un'escursione con un amico; Carlo Notari, chi è il pompiere morto nella valanga in Friuli: Amava la montagna con tutto se stesso; Nevicate in quota e rischio valanghe la prefettura attiva il codice rosso; 19^ – Gallarate a valanga sul Luino 6-2. Vince il Gavirate, ottimo 2-0 sull’SC United – VIDEO.

Valanga travolge tre sciatori a Cortina, due morti e un ferito: Elisa De Nardi era rimasta per ore sotto 4 metri di neveDue gli scialpinisti deceduti dopo essere rimasti sotto una valanga a Forcella Giau, a 2.300 metri di quota in comune di San Vito di Cadore: Elisa De Nardi, 40enne trevigiana di Conegliano, e un ... leggo.it

Simone De Cillia, 33 anni, di Tarvisio, è morto nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio, dopo essere arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Udine. La valanga lo ha sorpreso mentre scendeva con la tavola da snowboard, a 1.600 metri di quota, in un facebook

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Casera Razzo, al confine tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. il corpo è stato trovato sotto circa un metro di neve. Salve invece altre cinque persone a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di x.com