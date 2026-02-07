Usura ed estorsione condannati zio e nipote dopo Appello bis

Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote di Capodrise, sono stati condannati a sette anni di carcere per usura ed estorsione. La sentenza arriva dopo il secondo grado di giudizio, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di aver messo sotto pressione alcune vittime per ottenere denaro. La vicenda si è conclusa con una pena più severa rispetto alla prima sentenza, ma senza l’aggravante legata alla mafia.

Sette anni a testa con esclusione dell’aggravante mafiosa. Questa la condanna inflitta a Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote di Capodrise, accusati di usura ed estorsione. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d’Appello di Napoli chiamata a decidere dopo che la Cassazione aveva annullato il verdetto con riferimento proprio all’aggravante. Ora il verdetto bis della Cassazione che ha concesso un lieve sconto ai due rispetto alle precedenti pronunce. Le motivazioni saranno rese note entro 60 giorni. Secondo l'accusa, Raffaele Rossetti avrebbe prestato a un imprenditore in stato di bisogno, 29mila euro, riuscendo a ottenere oltre il doppio (circa 60mila euro) in circa 6 anni a titolo di restituzione e interessi (con un tasso del 16,5% e quindi ritenuto sotto la soglia per l'usura).🔗 Leggi su Casertanews.it

È stato fissato l'appello bis per Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote di Capodrise, condannati per usura ed estorsione.

Il 16 gennaio si è svolta un’udienza importante nel processo che coinvolge 14 imputati, accusati di usura, estorsione e tentata estorsione nei confronti di un agriturismo nel Sannio.

