Usura ed estorsione fissato l' appello bis per zio e nipote

È stato fissato l'appello bis per Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote di Capodrise, condannati per usura ed estorsione. Il procedimento riguarda il ricorso contro le sentenze di primo grado, evidenziando l'importanza di approfondire le responsabilità e le dinamiche delle accuse che li coinvolgono.

Fissato il processo d’Appello bis nei confronti di Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote rispettivamente di 69 e 51 anni di Capodrise, condannati per usura ed estorsione.La prima sezione penale della Corte d’Appello di Napoli ha fissato l’udienza per il prossimo 2 febbraio. Zio e nipote. Casertanews.it

