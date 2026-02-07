Uscita di sicurezza chiusa a chiave ed estintori non utilizzabili | sequestrata discoteca a Coroglio

Durante un controllo notturno, polizia e vigili del fuoco hanno sequestrato una discoteca a Coroglio. La porta d’ingresso era chiusa a chiave, e gli estintori non funzionavano. Dentro c’erano circa cento ragazzi, che sono usciti senza problemi e senza incidenti. La situazione resta sotto osservazione, ma per ora il locale resta chiuso.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.