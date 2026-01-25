Le Constellation era una trappola mortale | L' uscita di sicurezza era chiusa a chiave

Le Constellation rappresentava una trappola mortale, poiché l’uscita di sicurezza era chiusa a chiave. Jacques Mortetti, proprietario del bar, sostiene che questa porta non fosse considerata un’uscita di sicurezza durante il disastro. Un dettaglio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dell’emergenza in quella tragica occasione.

Il proprietario del bar "Le Constellation" Jacques Mortetti "sostiene che una porta chiusa a chiave durante il disastro non fosse un'uscita di sicurezza. I documenti del procedimento penale dimostrano il contrario". Lo scrive il quotidiano svizzero in lingua tedesca Neue Zurcher Zeitung (Nzz) che sulla "trappola mortale" di Crans Montana ha dedicato un approfondimento che rivela anche ulteriori inadempienze da parte del comune del Canton Vallese. Ebbene, un'uscita di emergenza del bar Le Constellation risultava chiusa a chiave nella notte del devastante incendio che causò la morte di 40 persone durante i festeggiamenti di Capodanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Comune: «Nessun controllo antincendio al Constellation di Crans dal 2020 al 2025» | «La porta di sicurezza era chiusa a chiave» Il Comune di Crans ha comunicato che, tra il 2020 e il 2025, non sono stati effettuati controlli antincendio presso il Constellation.

Crans-Montana, l’indagine sulla strage: l’uscita di emergenza era chiusa a chiaveA Crans-Montana, un’indagine ha rivelato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave durante l’incendio che, durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone.

Argomenti discussi: Le discoteche sono sicure, 'Le Constellation' non era idoneo; Crans-Montana, Moretti non era più gestore del Constellation: cosa cambia per l'inchiesta; Crans-Montana, la porta di sicurezza del Constellation era sempre chiusa; Rogo di Crans-Montana: omissioni, controlli mancati e responsabilità.

