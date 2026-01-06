Strage di Capodanno i dubbi sull' uscita di sicurezza del bar chiusa a chiave e i nuovi lavori Ore decisive per i feriti

Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause della tragedia al bar Constellation, avvenuta a Capodanno, e per verificare le condizioni di sicurezza dell’esercizio, inclusa l’eventuale chiusura a chiave delle uscite di sicurezza. I familiari delle vittime, così come gli inquirenti, chiedono risposte chiare. Sono ore decisive per i feriti e per fare luce su eventuali responsabilità e misure di prevenzione future.

Verità. La chiedono i familiari delle giovani vittime del rogo di Capodanno del Constellation, la cercano gli inquirenti. Le indagini sono incentrate sulle norme di sicurezza del locale svizzero: dalle licenze ai controlli periodici (che in Svizzera spettano agli Enti locali), passando per la.

Strage di Capodanno in Svizzera, i parenti dei morti di Corinaldo: “Stesse urla, ancora disperazione” - La presidente del comitato: dubbi sulle misure di sicurezza, il personale aveva scarsa formazione ... msn.com

Strage di Crans-Montana, indagati i proprietari del locale per omicidio colposo. Ombre sulla sicurezza e sul passato di uno dei titolari - Chi sono Jacques Moretti e la moglie Jessica, gestori del locale in cui è avvenuta la tragedia di Capodanno. dire.it

Tg2. . La strage di capodanno in #Svizzera. I funerali saranno celebrati tra mercoledì e giovedì. un minuto di silenzio alla riapertura delle scuole - facebook.com facebook

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno in Svizzera. Nuove pesanti accuse nei confronti dei gestori del locale di Crans-Montana. Volevano ampliare il locale e chiudere una porta. L'ambasciatore italiano Cornado: "Da noi sarebbero già in carcere" x.com

