Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare nell’indagine della Camera su Epstein

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato il loro rifiuto di testimoniare davanti alla Camera nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e coinvolgimenti pubblici, con i coniugi Clinton che contestano anche le accuse rivolte all’ex presidente Donald Trump. La vicenda si sviluppa in un quadro complesso di rapporti e indagini che coinvolgono figure di rilievo della politica americana.

Bill e Hillary Clinton hanno annunciato che non ottempereranno a un mandato di comparizione che richiede una testimonianza al Congresso da parte dei due coniugi riguardo ai loro rapporti con Jeffrey Epstein, sferrando al contempo un attacco a Donald Trump. Ad agosto, la commissione di vigilanza della Camera, guidata dai Repubblicani, aveva citato in giudizio l’ex presidente e l’ex First Lady dopo l’annuncio di James Comer sulla decisione della commissione di esaminare la gestione da parte del governo del caso Epstein, condannato per reati sessuali e morto per suicidio mentre era attesa di processo, nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare nell’indagine della Camera su Epstein Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera sul caso Epstein; Nyt, ‘Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare su Epstein’; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e…. Usa, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein: "Vogliono metterci in imbarazzo" - Continua a far parlare il caso Epstein, con l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e sua moglie Hillary, ex Segretario di Stato, che hanno deciso di non presentarsi davanti alla Commissione di Vi ... notizie.it

Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - L'ex preesidente Usa e la ex segretario di Stato dopo il no hanno sfidato il presidente della Commissione ad incriminarli per oltraggio al Congresso ... huffingtonpost.it

Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare sul caso Epstein. Avviato un procedimento per «disprezzo dei lavori del Congresso» - Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando su Jeffrey Epstein, sfidando il presidente della commissione, il repubblic ... msn.com

Bill e Hillary Clinton rifiutano la testimonianza nell'inchiesta della Camera su Epstein e affron...

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera ilsole24ore.com/art/caso-epste… x.com

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera. Ecco cosa rischiano >> https://buff.ly/qyTrLWF facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.