Uomini e Donne registrazione 12 gennaio | Cristiana sceglie Ernesto

Nella registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, Cristiana ha annunciato la sua decisione e ha scelto Ernesto come suo corteggiatore. La puntata ha mostrato i momenti finali del percorso, portando alla conclusione della conoscenza tra i due. Le anticipazioni indicano che questa scelta rappresenta un passo importante nel loro percorso sentimentale, offrendo ai telespettatori un momento di interesse e attesa.

