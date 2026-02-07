LIVE Italia-Scozia 18-15 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | vittoria di cuore sotto il diluvio capitolino

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi. Nonostante il maltempo, hanno combattuto con grinta, portando a casa una vittoria di misura, 18-15, nel Sei Nazioni 2026. La partita si è giocata sotto un diluvio capitolino, e alla fine sono stati i cuori e la determinazione degli azzurri a fare la differenza. Gonzalo Quesada può sorridere, perché anche chi è stato spostato in ruoli diversi ha dato il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:06 Gonzalo Quesada può essere soddisfatto della risposta di tutti i suoi elementi, anche di coloro come Marin adattati in ruoli non ideali. 17:05 Difesa commovente degli azzurri negli ultimi 4 minuti di pressione scozzese. Arriva una vittoria fondamentale giunta con numerose assenze pesantissime. ITALIA – SCOZIA 18-15! SIIIIIIIIIIIIII! TENUTO ALTOOOO! 84? 22esima fase scozzese. Si avvicinano ai nostri 22. 82? Difendiamo con le ultime energie disponibili. 82? Touche al limite dei 22 italiani. 81? Si torna sul fallo precedente. Russell andrà in rimessa.

