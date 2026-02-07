Una Italia gagliarda piega la Scozia nel fango dell’Olimpico e inizia alla grande il Sei Nazioni!

L’Italia ha iniziato il Sei Nazioni 2026 con il piede giusto. In una Roma sotto la pioggia, gli azzurri hanno battuto la Scozia nel primo match del torneo. La partita si è conclusa con l’Italia che ha dimostrato grinta e determinazione, piegando gli avversari nel fango dell’Olimpico. È stata una vittoria importante per la squadra di casa, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Si è appena conclusa in una Roma bagnata da una forte pioggia la sfida d'esordio del Guinness Sei Nazioni 2026 tra l'Italia e la Scozia. Match reso difficilissimo dall'acqua, ma dove gli azzurri creano il break decisivo nel primo quarto e poi gestiscono il vantaggio fino alla fine, pur soffrendo fino al fischio finale. Primi minuti di marca scozzese, con i ragazzi in rosa che hanno possesso e territorio, ma Italia che regge all'urto. E al primo possesso azzurro è Brex a trovare il calcetto vincente a superare la difesa e Louis Lynagh che raccoglie, si tuffa e segna il 5-0 iniziale. Prova a reagire subito la Scozia, ma per la seconda volta Zambonin ruba una touche nei 22 azzurri, e al 14' è Lynagh a prendere un difficile pallone aereo in attacco, poi sul prosieguo pallone che arriva al largo a Menoncello e nessuno lo ferma e Italia che allunga sul 12-0.

