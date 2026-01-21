Sei Nazioni Quesada annuncia la lista dei convocati dell' Italia Il 7 febbraio c' è la Scozia all' Olimpico

Il ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio. Lamaro confermato capitano, mentre tra i convocati spicca il giovane Todaro, appena 19enne. La rosa include i giocatori scelti per affrontare il primo impegno internazionale della stagione, in un contesto di crescita e consolidamento della squadra azzurra.

Sei Nazioni 2026, ci siamo. Anche in chiave azzurra: si parte sabato 7 febbraio, quando all’Olimpico di Roma, Cuttitta Cup in palio, sarà di scena la Scozia. E si va già verso uno stadio esaurito. Il Torneo, in realtà, giunto all’edizione n. 27, prenderà il via la sera di giovedì 5, con Francia-Irlanda. A chiudere la prima giornata, poi, Inghilterra-Galles. Nel mezzo, per una contemporaneità che non va celata, la cerimonia di apertura dell’Olimpiade di Milano Cortina. Gli azzurri, a seguire, sfideranno l’Irlanda a Dublino sabato 14, la Francia a Parigi domenica 22, l’inghilterra in casa sabato 7 marzo e il Galles a Cardiff sabato 14. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

