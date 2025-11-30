Tennistavolo un oro e due argenti per Giada Rossi ai campionati europei paralimpici
Una Giada Rossi più che soddisfatta al termine dei campionati europei paralimpici di Helsingborg. In terra svedese l'atleta di Zoppola è riuscita a portarsi a casa tre medaglie confermandosi tra le avversarie più temute del tennistavolo. La sportiva pordenonese, in coppia con Carlotta Ragazzini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
