Tennistavolo un oro e due argenti per Giada Rossi ai campionati europei paralimpici

30 nov 2025

Una Giada Rossi più che soddisfatta al termine dei campionati europei paralimpici di Helsingborg. In terra svedese l'atleta di Zoppola è riuscita a portarsi a casa tre medaglie confermandosi tra le avversarie più temute del tennistavolo. La sportiva pordenonese, in coppia con Carlotta Ragazzini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

