Noemi e Luigi da Saronno oro e bronzo ai Campionati italiani di nuoto paralimpico

Noemi e Luigi, da Saronno, hanno fatto il pieno di medaglie nel nuoto paralimpico ai Campionati Italiani. Noemi Giudici e Luigi de Luca, due giovani atleti di Saronno, si sono messi in grande evidenza ai recenti Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico organizzati a Loano dalla Federazione FISDIR. Entrambi tesserati per società comasche — seppur differenti .

