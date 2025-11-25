Noemi e Luigi da Saronno oro e bronzo ai Campionati italiani di nuoto paralimpico

Ilnotiziario.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noemi e Luigi, da Saronno, hanno fatto il pieno di medaglie nel nuoto paralimpico ai Campionati Italiani. Noemi Giudici e Luigi de Luca, due giovani atleti di Saronno, si sono messi in grande evidenza ai recenti Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico organizzati a Loano dalla Federazione FISDIR. Entrambi tesserati per società comasche — seppur differenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

noemi e luigi da saronno oro e bronzo ai campionati italiani di nuoto paralimpico

© Ilnotiziario.net - Noemi e Luigi, da Saronno, oro e bronzo ai Campionati italiani di nuoto paralimpico

Approfondisci con queste news

noemi luigi saronno oroNoemi e Luigi, da Saronno, oro e bronzo ai Campionati italiani di nuoto paralimpico - Noemi e Luigi, da Saronno, hanno fatto il pieno di medaglie nel nuoto paralimpico ai Campionati Italiani. Da ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Noemi Luigi Saronno Oro