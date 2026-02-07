Unical forma esperti latinoamericani | focus su valutazione investimenti pubblici e sviluppo sostenibile

L’Università della Calabria ha avviato una settimana di formazione dedicata a giovani esperti latinoamericani. L’obiettivo è prepararli a valutare gli investimenti pubblici e promuovere uno sviluppo sostenibile. Durante gli incontri, i partecipanti si sono confrontati con docenti e professionisti su come analizzare progetti e risorse in America Latina. La manifestazione si propone di rafforzare le competenze di una nuova generazione di analisti, pronti a lavorare su questioni economiche e ambientali fondamentali per il loro continente.

Unical al Centro della Valutazione Economica Internazionale: Una Settimana per Formare le Nuove Generazioni di Analisti Latinoamericani. L'Università della Calabria si prepara ad accogliere una delegazione di esperti provenienti da Ecuador, Messico e Cile per una settimana di formazione intensiva focalizzata sulla valutazione economica degli investimenti pubblici. L'evento, in programma a partire da lunedì 9 febbraio presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania", rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo del DESF – Dipartimento di Economia e Scienze delle Finanze – come centro di eccellenza nel panorama accademico internazionale.

