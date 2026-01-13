Ast l' impegno della Regione con i sindacati | A febbraio bando per l' acquisto di 80 nuovi pullman

A febbraio, la Regione pubblicherà un bando per l’acquisto di 80 nuovi pullman destinati ad Ast. Questa iniziativa mira a sostituire i mezzi più obsoleti, riducendo i costi legati al noleggio di emergenza e migliorando la qualità del servizio di trasporto pubblico. L’intervento dimostra l’impegno delle istituzioni e dei sindacati nel garantire un servizio più efficiente e sostenibile.

