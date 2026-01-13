Ast l' impegno della Regione con i sindacati | A febbraio bando per l' acquisto di 80 nuovi pullman

A febbraio, la Regione pubblicherà un bando per l’acquisto di 80 nuovi pullman destinati ad Ast. Questa iniziativa mira a sostituire i mezzi più obsoleti, riducendo i costi legati al noleggio di emergenza e migliorando la qualità del servizio di trasporto pubblico. L’intervento dimostra l’impegno delle istituzioni e dei sindacati nel garantire un servizio più efficiente e sostenibile.

“Entro i primi giorni di febbraio verrà pubblicato il bando di gara per l’acquisto di 80 pullman nuovi, in modo da consentire all’Ast di non proseguire con il forzato ‘dissanguamento economico’ del noleggio a caldo, utilizzato negli ultimi mesi per far fronte alla vetustà del parco mezzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

