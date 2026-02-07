Una Bormio in festa per la discesa olimpica

Bormio si anima per la discesa olimpica sulla Stelvio. Il paese si riempie di colori, con residenti e turisti che assistono alla gara. La gente si raduna lungo il percorso, tra applausi e entusiasmo, per vedere da vicino le atlete e gli atleti che sfidano la montagna. La giornata si trasforma in una grande festa, tra emozioni e il ritmo della competizione.

Un paese in festa, vestito a colori e attraversato da lingue e volti provenienti da tutto il mondo, ha fatto da cornice alla discesa libera olimpica sulla Stelvio. Questa mattina il cuore di Bormio ha battuto all'unisono con la gara regina dello sci alpino, trasformando le vie del paese in una.

