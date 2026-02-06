I n di partenza degli italiani nella discesa olimpica di Bormio | orari precisi tv streaming

Sabato 7 febbraio, a Bormio, si svolge la discesa maschile di sci alpino valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quattro azzurri sono stati inseriti nel primo gruppo di merito e hanno pescato un pettorale tra il 6 e il 15. Gli atleti sono pronti a scendere in pista, con orari già definiti e la diretta garantita su tv e streaming. La gara rappresenta il primo titolo olimpico in palio in questa edizione.

Inseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno pescato un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati sabato 7 febbraio nella discesa maschile di sci alpino che a Bormio (Italia), assegnerà il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il quartetto azzurro partirà quasi totalmente in blocco: solo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, col numero 13, si interporrà tra gli italiani. Giovanni Franzoni partirà con l'11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.04.05, Florian Schieder col 15 alle 12.06.50. Per la discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

