Prima prova discesa Olimpiadi | risultati classifica e chi ha saltato una porta a Bormio

Va in archivio il primo giorno di gare a Bormio, dove si è svolta la prima prova cronometrata di discesa maschile. Alla partenza erano in 45, ma solo 43 sono partiti, perché due atleti sono usciti di pista. Tra loro, sembra ci sia stato anche un possibile infortunio per il norvegese Fredrik Moeller. La classifica non è ancora definitiva, ma la corsa si è fatta subito interessante.

Va in archivio il primo atto delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ha visto andare in scena la prima prova cronometrata della discesa maschile: a Bormio dei 45 iscritti partono in 43, con 2 atleti che escono di pista (possibile infortunio per il norvegese Fredrik Moeller). In 3 però saltano una porta: sono lo svizzero Alexis Monney, quarto, lo statunitense Kyle Negomir, 16°, e l'austriaco Lukas Feurstein, 35°. Il miglior tempo è dello statunitense Ryan Cochran-Siegle, primo in 1:56.08, davanti all'azzurro Giovanni Franzoni, secondo a 0.16, e l' elvetico Marco Odermatt, terzo a 0.

