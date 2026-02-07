Un simulatore come strumento di ricerca | la nuova mobilità trova casa all' Autodromo

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nasce un nuovo spazio dedicato alla ricerca sulla mobilità. Non si tratta solo di gare e velocità, ma anche di innovazione. Un simulatore all’avanguardia permette di studiare e sperimentare nuove soluzioni per il trasporto del futuro. La pista si trasforma così in un laboratorio aperto, dove tecnologia e ricerca si incontrano in modo pratico e concreto.

Non solo bolidi e velocità all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma anche un polo d’avanguardia per la ricerca. È stato presentato PITLab (Performance of Innovative Mobility Test Laboratory), il nuovo laboratorio di ricerca congiunto nato dalla sinergia tra l’Università di Bologna e Formula Imola S.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Autodromo Enzo e Dino Ferrari Mattinata di test all’Autodromo. Il bus senza pilota scende in pista: “È la rivoluzione della mobilità” Una mattinata di test all’Autodromo di Imola ha visto per la prima volta in azione un autobus senza pilota, segnando un passo avanti nella rivoluzione della mobilità autonoma. All’Autodromo di Monza si progetta il futuro: un polo di ricerca e sviluppo in pista All’Autodromo di Monza si sta sviluppando un nuovo progetto dedicato alla ricerca e all’innovazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Autodromo Enzo e Dino Ferrari Argomenti discussi: Un simulatore come strumento di ricerca: la nuova mobilità trova casa all'Autodromo; MisterGPS: simula la tua posizione in GPS in tempo reale e scopri come salire in graduatoria; La patente si prepara al computer: arrivano i simulatori hi-tech nelle autoscuole ravennati; Simulatore di droni militari ucraini adattato per i videogiocatori in anteprima mondiale. Simulazione mutuo: lo strumento digitale che aiuta famiglie e giovani acquirentiNell’attuale panorama immobiliare italiano, acquistare casa è un obiettivo importante ma spesso complesso, soprattutto per le giovani coppie e le famiglie che affrontano questo grande passo per la ... blitzquotidiano.it Farming Simulator 25: come fa un simulatore d'agricoltura a riscuotere tanto successo?In occasione del lancio di Farming Simulator 25 abbiamo intervistato dei rappresentanti di Giants Software per capire i segreti dietro il successo di un semplice simulatore d'agricoltura. Sono anni ... multiplayer.it A MAGIONE SI NOLEGGIA L’AIRBAG L’Autodromo dell’Umbria compie un passo storico per la sicurezza in pista diventando il primo autodromo in Europa a rendere obbligatorio l’utilizzo dell’airbag anche durante le prove libere. Una scelta pionieristica assun facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.