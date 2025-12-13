Mattinata di test all’Autodromo Il bus senza pilota scende in pista | È la rivoluzione della mobilità

Una mattinata di test all’Autodromo di Imola ha visto per la prima volta in azione un autobus senza pilota, segnando un passo avanti nella rivoluzione della mobilità autonoma. La sperimentazione, condotta da Tper e Karsan, rappresenta un'importante innovazione nel settore dei trasporti senza conducente.

Imola, 13 dicembre 2025 – L’autobus del futuro non avrà più un conducente alla guida. Lo conferma la nuova sperimentazione condotta ieri mattina in Autodromo da Tper e Karsan. Un test che ha trasformato l’Enzo e Dino Ferrari in un laboratorio a cielo aperto, con un percorso urbano simulato lungo 2,6 chilometri in cui l’autobus E-Atak da 8,3 metri (100% elettrico) ha mostrato come potrebbe funzionare il trasporto pubblico quando l’intervento umano diventerà superfluo. Dalla fermata allestita nei paddock, il mezzo ha aperto e chiuso autonomamente le porte, affrontato il tracciato allestito per l’occasione tra semafori, attraversamenti pedonali, incroci e due rotatorie regolando velocità e frenate in base alle condizioni del tracciato e rispettando i limiti previsti per questa tipologia di test, non oltre i 40 kmh. Ilrestodelcarlino.it

Domenica si lavora di fino. Il 14 dicembre, dalle 9:00 alle 12:30, tornano i test kart privati: una mattinata pensata per chi vuole migliorare passo dopo passo. Tra staccate, appoggi e micro-correzioni, ogni giro diventa un’occasione per crescere. Accesso ris - facebook.com facebook

Demenze, il 15 dicembre mattinata di prevenzione e screening con la Asl di Teramo #ANSA x.com