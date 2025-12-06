Alla fine, dopo due anni di indagine segnati da pressioni e battute d’arresto, l’ Unione Europea ha deciso di multare X, il social network di Elon Musk, per 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali. Si tratta delle prime sanzioni comminate ai sensi della storica normativa europea concepita per porre fine al “far west” online che obbliga le piattaforme tech a una maggiore trasparenza e responsabilità sui contenuti illegali e dannosi che inondano lo spazio digitale. Più un buffetto che uno schiaffo al colosso di Musk, ma che ha subito acuito le tensioni con Washington. Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance ha criticato Bruxelles, rea di voler multare X per “non aver imposto la censura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue multa X e gli Usa scendono in campo: “Attacco al popolo americano”