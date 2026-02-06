Meloni ricuce la tela con Vance | Valori comuni tra Ue e Usa

Meloni e Vance hanno rafforzato i legami tra Italia e Stati Uniti. La premier ha parlato di valori condivisi e di un rapporto strategico che dura da anni. La visita del ministro americano ha portato a un accordo su minerali critici e alla conferma di una collaborazione solida e duratura tra i due paesi.

La "festa" per l'intesa tra Ue, Usa e Giappone sui minerali critici e per «la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato», ma anche il punto sui dossier internazionali più caldi: Iran, Gaza, Ucraina e Venezuela. E' durato due ore e mezza, ieri in prefettura a Milano prima dell'avvio dei Giochi olimpici, l'incontro tra Giorgia Meloni e J.D. Vance, alla presenza del vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, e del segretario di Stato Usa Marco Rubio. L'atmosfera è distesa, i sorrisi a beneficio di flash. L'eco della nuova provocazione di Donald Trump - il video postato su Truth con i coniugi Obama sovrapposti a corpi di scimmie, poi attribuito a un impiegato dello staff e rimosso - qui non arriva.

