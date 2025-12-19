La Gioia | il trailer del nuovo film con Valeria Golino

Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori a Venezia 82, è da oggi sono disponibili il trailer e il manifesto de La Gioia di Nicolangelo Gelormini interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. La Gioia è una produzione HT Film, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con SKY ed è prodotto da Viola Prestieri e Nicola Giuliano. La fotografia è di Gianluca Rocco Palma, il montaggio di Chiara Vullo, le musiche di Tóti Guðnason, i costumi di Antonella Cannarozzi, la scenografia di Eugenia F. Di Napoli. Le produttrici Indigo Film sono Francesca Cima e Carlotta Calori, il produttore associato è Stefano D’Avella, il produttore esecutivo Gennaro Formisano,il produttore delegato è Davide Bertoni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

