La Gioia | il trailer del nuovo film con Valeria Golino

Presentato in anteprima alle Giornate degli Autori a Venezia 82, è da oggi sono disponibili il trailer e il manifesto de  La Gioia  di  Nicolangelo Gelormini  interpretato da  Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi.  La Gioia  è una produzione  HT Film, Indigo Film  e  Vision Distribution  in collaborazione con  SKY  ed è prodotto da  Viola Prestieri  e  Nicola Giuliano. La fotografia è di  Gianluca Rocco Palma, il montaggio di  Chiara Vullo, le musiche di  Tóti Guðnason, i costumi di  Antonella Cannarozzi, la scenografia di  Eugenia F. Di Napoli. Le produttrici Indigo Film sono  Francesca Cima  e  Carlotta Calori, il produttore associato è  Stefano D’Avella,  il produttore esecutivo  Gennaro Formisano,il produttore delegato è  Davide Bertoni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

