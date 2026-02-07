L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il piede giusto. Nella prima giornata, gli atleti italiani portano a casa un oro, un argento e un bronzo, superando ogni aspettativa. Siamo in testa al medagliere, a pari merito con Norvegia e Giappone. La vittoria di oggi fa ben sperare per i giorni a venire, con le medaglie che potrebbero aumentare. La corsa ai podi è appena cominciata.

Un oro, un argento e un bronzo per l’Italia nella prima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: se ce lo avessero detto ieri, non ci avremmo creduto.Seppur a pari merito con Norvegia e Giappone, siamo in testa al medagliere! E sono state gettate le basi per rimpinguare il bottino domani e nei prossimi giorni. A nostro avviso la principale carta da medaglia odierna era quella di Giovanni Franzoni nella discesa di sci alpino. Tecnicamente, in questo momento, il giovane italiano non ha niente da invidiare a nessuno, Odermatt compreso. Oggi si è arreso solo al coetaneo Franjo Von Allmen, che quando si tratta di far correre gli sci e tenere il piede schiacciato sull’acceleratore fa la differenza nei confronti di tutti gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un oro, un argento e un bronzo: avvio oltre le attese per l’Italia e semina per i giorni successivi

L'Italia conquista subito due medaglie a Milano Cortina.

Anna Odine Stroem regala alla Norvegia un oro inatteso sul trampolino piccolo. Argento amaro per PrevcAnna Odine Stroem fa il colpaccio e si impone a sorpresa nella gara individuale su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

Rizzi, Santuccio e Fiamingo scrivono la storia a Wuxi: oro, argento e bronzo per le spadiste azzurre!In attesa della prova a squadre arriva una sensazionale tripletta per l'Italia della scherma nella tappa di Coppa del Mondo in Cina: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Un oro, Lollobrigida, un argento, Franzoni e un bronzo, Paris. L’Italia alle Olimpiadi non brilla solo per la straordinaria organizzazione ma anche con i suoi atleti. C’è chi manifesta e chi vince le medaglie. facebook

La Stelvio consacra l’Italia: argento Franzoni e bronzo Paris. Un inizio olimpico da sogno tra la forza del giovane esordiente e la firma dell’eterno Dominik. Leggi l'articolo: tinyurl.com/3facv8m4 #wearefisi #fisinews #scialpino x.com