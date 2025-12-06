Oro, argento e bronzo: la quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino diventa una celebrazione tricolore. L’Italia brilla con tre medaglie pesantissime e una serie di prestazioni che confermano la solidità della squadra azzurra in ogni specialità. Il protagonista assoluto è Thomas Ceccon, che completa la sua collezione d’oro conquistando il titolo europeo nei 100 dorso al termine di una finale tiratissima. Una vittoria che ribadisce la sua leadership mondiale nella specialità. Arriva poi l’ennesima firma d’autore di Simona Quadarella, splendida argento negli 800 stile libero al termine dell’ormai classico duello con Isabel Gose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Una notte da campioni: Italia d’oro, d’argento e di bronzo agli Europei! Arrivano i Curtis Days