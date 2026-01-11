Famiglia si perde durante un' escursione recuperati dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio a Vaglia, sul sentiero CAI 12, per recuperare una famiglia di quattro persone che si era persa durante un'escursione. L'intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei visitatori, che avevano smarrito l'orientamento. La pronta risposta dei soccorritori ha permesso di rintracciare e riportare a destinazione i membri della famiglia in modo sicuro e tempestivo.

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 15:35 nel comune di Vaglia sul sentiero CAI 12, per il recupero di una famiglia di 4 persone che hanno perso l'orientamento durante una escursione. Inviato l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto la.

Perdono l'orientamento durante un'escursione, famiglia soccorsa a Vaglia - Recuperata questo pomeriggio una famiglia di quattro persone, che avevano perso l'orientamento durante un'escursione a Vaglia. gonews.it

