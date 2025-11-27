Trasporti firmato il protocollo | nascerà Monza Centrale Porta Nord

Far diventare la stazione di Monza un moderno nodo di interscambio che connette rete ferroviaria nazionale, futura metropolitana M5 e il tessuto urbano circostante. Con questi presupposti è stato firmato oggi, 27 novembre, il protocollo d’intesa tra regione Lombardia, comune di Monza e gruppo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

