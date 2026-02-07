Nuovi file desecretati mostrano come Epstein e Gates abbiano pianificato in anticipo la gestione della pandemia. Dai primi accordi per finanziare i vaccini, fino alle simulazioni fatte negli anni precedenti, emerge un quadro di un percorso studiato nei dettagli. I documenti rivelano che tutto sarebbe stato preparato già da tempo, con passi precisi verso un modello di controllo globale.

«Ho pensato molto alla domanda che hai fatto a Bill Gates, “come possiamo liberarci di tutti questi poveri” e avrei una risposta per te», scriveva un mittente non identificato a Jeffrey Epstein esattamente 15 anni fa, a febbraio 2011. Con la pubblicazione dei cosiddetti Epstein files da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), emerge qualcosa che aggiunge ulteriori elementi inquietanti alla già agghiacciante vicenda giudiziaria legata ai crimini sessuali del faccendiere pedofilo, incarcerato per la prima volta nel 2008. I documenti declassificati la scorsa settimana descrivono infatti nei dettagli una struttura integrata, costruita nel corso di anni, che avrebbe plasmato la preparazione, la gestione e persino il finanziamento delle pandemie come un vero e proprio «modello di business» organizzato, a livello finanziario, intorno a figure come Bill Gates e a istituzioni come l’Oms e la banca d’affari JP Morgan. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un «Covid» era nei piani di Epstein e Gates

Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates sono finiti al centro di nuove accuse con i documenti pubblicati ieri.

Dopo la pubblicazione di nuovi documenti sui file Epstein, sui social circolano di nuovo teorie del complotto che coinvolgono Bill Gates.

