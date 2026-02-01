Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates sono finiti al centro di nuove accuse con i documenti pubblicati ieri. Nei file emergono dettagli sugli incontri tra i tre e Jeffrey Epstein, suscitando reazioni diverse e molte domande ancora senza risposta. La vicenda riaccende il dibattito su chi frequentava davvero il noto criminale e cosa si nasconde dietro alle relazioni dei protagonisti.

C’è anche un’accusa di stupro di una 13enne nei confronti di Donald Trump tra i nuovi documenti che riguardano il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein diffusi dal dipartimento della Giustizia Usa. Nei circa 3 milioni di pagine relative agli Epstein Files, il nome del presidente statunitense è menzionato oltre quattromila volte. Ci sono anche i nomi di Bill Gates, che avrebbe contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con delle ragazze russe, ed Elon Musk, che avrebbe chiesto di partecipare ai festini di Epstein. Donald Trump negli Epstein Files, le nuove accuse Bill Gates e le malattie veneree con escort russe I rapporti tra Elon Musk e Jeffrey Epstein C'è anche il segretario al Commercio Lutnick Donald Trump negli Epstein Files, le nuove accuse Venerdì 30 gennaio il Dipartimento di Giustizia Usa ha pubblicato nuovi documenti sul caso di Jeffrey Epstein, circa 3 milioni di pagine sulle relazioni del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elon Musk e Bill Gates con Trump nei nuovi Epstein Files, tutte le accuse nei documenti e le reazioni

Approfondimenti su Epstein Files

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Nei nuovi Epstein Files accuse a Trump, Bill Gates ed Elon Musk; Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates hanno perso 115 miliardi di dollari in cinque mesi; Stati Uniti, anche Bill Gates ed Elon Musk nei file Epstein; Cosa c'è negli Epstein Files? Trump, le malattie veneree di Gates (in lacrime) e le mail di Musk, che chiese: Quando sarà la tua festa più selvaggia?.

Nei nuovi Epstein Files accuse a Trump, Bill Gates ed Elon MuskRoma, 31 gen. (askanews) – Il nome del presidente americano Donald Trump compare spesso negli ultimi documenti che riguardano il predatore sessuale Jeffrey Epstein, diffusi ieri dal dipartimento della ... askanews.it

Da Bill Gates a Elon Musk Documenti di Epstein, Trump accusato di aver violentato una 13enne? Ecco cosa sa si sa finoraIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noti altri fascicoli di Epstein. Tra i nomi di celebri personaggi ne spiccano alcuni, tra i quali quello di Donald Trump, citato in un'accusa di ... bluewin.ch

Elon Musk prevede che in futuro ci saranno più robot che persone, e che alle macchine potranno essere delegate anche attività di cura dei propri familiari. Nel rimarcare nello scenario di Musk l’assenza totale dell’”empatia”, Simona Ravizza a L’Aria che tira h - facebook.com facebook

Le nuove rivelazioni degli #Epstein Files. Oltre 3 milioni e mezzo di documenti dove vengono citati i rapporti tra il finanziere morto suicida e personaggi come Bill Gates, l’ex principe Andrea ed Elon Musk. Ma anche Trump. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com