Un concerto per Pio XI Omaggio a Papa Ratti

Questa mattina, nella capitale, si è aperto un convegno dedicato a Pio XI, il papa noto per il suo impegno sulla pace. L’evento è stato seguito da un concerto che ha voluto rendere omaggio alla sua figura, con brani ispirati ai valori di dialogo e pacificazione. La serata ha visto la partecipazione di molte persone interessate a ricordare il ruolo di Papa Ratti nella storia italiana e mondiale.

Prima il convegno storico, poi un concerto dedicato ai temi della pace che tanto caratterizzarono la sua figura. Uno spettacolo in cui coro e orchestra sinfonica intrecceranno musica sacra, colonne sonore, pagine corali e brani contemporanei, muovendosi tra Haydn e Mascagni, Morricone e Riz Ortolani, John Williams e Vangelis. È l'iniziativa dal titolo " Pio XI e il suo tempo ", che si terrà oggi a Desio lungo tutto il corso della giornata, affiancando momenti di studio dedicati a Papa Ratti con un'emozionante meditazione musicale. Il convegno storico, giunto quest'anno alla sua 14esima edizione, è promosso anche in occasione del centenario del primo Giubileo del 1925 indetto proprio da Pio XI.

