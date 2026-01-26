Si apre al seminario Pio XI l’anno giudiziario ecclesiastico 2026

Il seminario Pio XI di Reggio Calabria ospita l'apertura dell’anno giudiziario ecclesiastico 2026, segnando un momento di riflessione e confronto tra i Tribunali ecclesiastici calabri. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire tematiche giuridiche e pastorali, consolidando il ruolo delle istituzioni ecclesiastiche nel territorio. Un appuntamento importante per la comunità ecclesiale e per gli operatori del diritto canonico nella regione.

I lavori saranno introdotti dai saluti di monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita della diocesi Reggio Calabria-Bova e presidente della Cec. La prolusione è affidata a mons John Joseph Kennedy L’anno giudiziario dei Tribunali ecclesiastici calabri si apre con un’opportunità di approfondimento giuridico e pastorale presso il seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Venerdì 30 gennaio, alle ore 16, l’aula magna Mons. Vittorio Luigi Mondello ospiterà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno, appuntamento che vedrà riuniti i vescovi calabresi per riflettere sul cammino della giustizia ecclesiastica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Detego sostiene il Concerto per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026: "Legalità, rigore e responsabilità come valori condivisi"Detego sostiene il Concerto di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 a Milano, un evento istituzionale che si terrà venerdì 16 gennaio presso la Sala Verdi del Conservatorio. Gennaio 2026, il nuovo anno si apre in scena a Sala IchòsA gennaio 2026, Sala Ichòs a San Giovanni a Teduccio inaugura il nuovo anno con una programmazione variegata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Giornata del Seminario 2026; Si apre il Seminario sulle nuove tecnologie per il rilievo e la digitalizzazione; Unità dei cristiani: la Settimana di preghiera aperta in Seminario con una veglia ecumenica; Si apre la 43a edizione del Seminario Linguistico, con la partecipazione di circa 200 ricercatori. Non sono solo cinture o graduazioni . Sono ore sul tatami. Errori, domande, fatica… e nuove risposte. Ogni seminario è un reset che ti apre la testa. Dettagli che cambiano tutto. Persone che ti spingono a fare meglio. Qui si cresce davvero. Sul tatami e fuori. facebook Domani Il Presidente @R_Ricci_INVALSI apre il Seminario organizzato da #INVALSI “LA SCUOLA CHE LEGGE SÉ STESSA. Il valore dei dati e della ricerca educativa per l’analisi e il contrasto della dispersione scolastica” Qui info e modalità di partecipazion x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.