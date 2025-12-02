Se Ratti fa causa contro Ratti | impresa di Como cita la boutique L’omonimia diventa caso giudiziario
Pesaro, 2 dicembre 2025 – Un caso molto singolare, che piace molto ai media e che ricorda le cause fatte dalle imprese italiane a quelle cinesi per contraffazione dei brand. Qui però il duello non è tra Italia e Cina, ma tra Como e Pesaro: Ratti contro Ratti. Perché in città, ma non solo, Ratti per tutti è la nota boutique di via Rossini. Ma a Como la pensano diversamente perché le Seterie Ratti, società quotata in Borsa, hanno portato a giudizio gli omonimi pesaresi con l’accusa di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale proprio sull’uso del nome Ratti. Ratti, 80 anni glamour. Il viaggio nella memoria tra le sale della boutique La vicenda giudiziaria è finita in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
