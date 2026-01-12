Referendum sulla giustizia ad Avellino prende forma il fronte del NO

Ad Avellino si è formato il “Comitato per il NO”, un gruppo locale che si oppone alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dal Parlamento. La nascita di questa iniziativa, avvenuta il 10 gennaio 2026, fa parte di un movimento nazionale che si prepara a sostenere il referendum confermativo previsto per la primavera. L’obiettivo è esprimere una posizione chiara e condivisa sulla proposta di modifica costituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 10 gennaio 2026 è nato ad Avellino il “Comitato per il NO”, parte del fronte nazionale contrario alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dalla maggioranza parlamentare e destinata a essere sottoposta a referendum confermativo in primavera. Un’iniziativa promossa da cittadini e cittadine, affiancati da sindacati e associazioni, che punta a difendere l’autonomia della magistratura e il sistema di garanzie previsto dalla Costituzione. Secondo il Comitato, la riforma non rappresenterebbe un semplice riordino della macchina giudiziaria, ma “il tassello finale di un disegno che consegna all’Esecutivo un controllo diretto sul potere giudiziario”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum sulla giustizia, ad Avellino prende forma il fronte del NO Leggi anche: Referendum sulla giustizia, ad Avellino nasce il "Comitato per il No" Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Referendum sulla giustizia, il Comitato per il no prende posizione: le ragioni per opporsi alla riforma. Giustizia, costituito il Comitato per il “NO” al Referendum per la Provincia di Avellino - Il 10 gennaio scorso 2026 è stato costituito il "Comitato per il NO" al Referendum Giustizia per la Provincia di Avellino. corriereirpinia.it

Avellino si mobilita contro la riforma della Giustizia: nasce il Comitato per il NO - Il 10 gennaio 2026 è nato ad Avellino il “Comitato per il NO”, parte del fronte nazionale contrario alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dalla maggioranza parlamentare e destinata a e ... irpinianews.it

La data del referendum e gli aiuti fino a 400 euro per i caregiver: le ultime decisioni del governo Meloni - Sul tavolo anche il disegno di legge con le misure a supporto di chi assiste un familiare fragile ... today.it

Referendum giustizia: in meno di tre settimane abbiamo raccolto più di 335.000 firme contro la riforma Nordio. Continuiamo a insistere! Fra pochi mesi, in primavera, la cittadinanza sarà chiamata a un referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento gi - facebook.com facebook

Referendum giustizia, la menzogna di Maurizio Landini x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.