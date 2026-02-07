Umbria frontale tra due auto | soccorsi in azione

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada di San Rocco, a Terni. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, che stanno lavorando per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Incidente lungo la strada di San Rocco, a Terni, nel primo pomeriggio di sabato 7 febbraio. Per cause in fase di accertamento intorno alle 13.25 si è verificato un frontale tra due auto. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118. Due donne sono state soccorse dall'ambulanza. .🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su San Rocco Terni Violento impatto frontale tra due auto, soccorsi sul posto Frontale tra due auto a Candia: ci sono dei feriti. Soccorsi sul posto Questa sera a Candia, lungo la strada vicino al canile di Bolignano, due auto si sono scontrate frontalmente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Rocco Terni Argomenti discussi: Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di 5 anni; Umbria, grave incidente in superstrada: travolto dopo essere sceso dall'auto in panne; Muore nell’incidente all’alba: auto contro un pullman. Ferite gravi altre due persone; Perugia Meteo: A gennaio record di pioggia degli ultimi 50 anni. La mappa: Perugia, Umbria sud e Lago. Terni, schianto frontale in strada di San Rocco: ferite due donneSchianto frontale in strada di San Rocco, tra Terni e Stroncone, nel primo pomeriggio di sabato. L’incidente tra due auto poco dopo le 13. Nell’impatto sono rimaste ferite due donne, fortunatamente no ... umbria24.it Incidente frontale, due donne feriteTerni, lo schianto nella strada di San Rocco. Intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale ... msn.com USL Umbria 1 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.