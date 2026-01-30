Deficit con la Cina per 46,3 miliardi

La bilancia commerciale tra Italia e Cina resta negativa, con un deficit di 46,3 miliardi di euro. Nel 2025, si pensava che i dazi avrebbero fatto crollare le esportazioni verso gli Stati Uniti, ma i dati mostrano che sono aumentate del 7,2%. Il surplus con gli Usa si è ridotto a 34 miliardi, ma l’export tiene.

Nel 2025 si temeva il crollo dell’export verso gli Usa per i dazi. Invece è salito del 7,2% e il surplus ha rallentato a 34 miliardi. Import da Pechino +16,4% e -6,6% di esportazioni. Mentre i riflettori europei erano accesi sui dazi imposti dal presidente americano Donald Trump, non ci accorgevamo che la Cina ci invadeva con i suoi prodotti. Un assalto al mercato europeo che si è intensificato nel 2025 usando anche la triangolazione con Paesi del Sud Est asiatico, come Vietnam e Cambogia per bypassare lo sbarramento delle tariffe. L’invasione ha approfittato anche del fatto che tutta l’attenzione politica e mediatica era rivolta al «gigante cattivo» cioè gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

