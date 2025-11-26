Pescara sedicenne ucciso a coltellate | in appello chiesta la conferma delle condanne

19 anni e 4 mesi per il ragazzo ritenuto autore del primo fendente che ha colpito Christopher; 16 anni per il secondo imputato, accusato di aver partecipato all’aggressione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pescara, sedicenne ucciso a coltellate: in appello chiesta la conferma delle condanne

Argomenti simili trattati di recente

? CALCIO GIOVANILE ? Under 16 Regionale: PESCARA - CASTRUM 2- 1 Pari per i biancazzurri regionali guidati da mister Schiazza nella sfida odierna del campionato regionale Under 16. - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso a coltellate sotto casa: “Ha urlato prima di morire”. Il killer era incappucciato - Un urlo nella notte, prima di sorpresa e poi di dolore: “Cosa fai, bastardo? Riporta quotidiano.net

Sedicenne ucciso, in aula i genitori ricordano Fallou - La presidente del Tribunale ha giustamente voluto dare voce ai genitori, perché Fallou non può più parlare. Lo riporta ansa.it

Imprenditore ucciso a coltellate sotto casa. Confessa il fidanzato della sua ex - Ha un volto l’assassino di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso con numerose coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Si legge su quotidiano.net