Ucraina | Ankara ' Mosca e Kiev non colpiscano infrastrutture energetiche'

Ankara, 4 dic. (AdnkronosAfp) - La Turchia ha messo in guardia Russia e Ucraina dal colpire le infrastrutture energetiche in seguito a diversi attacchi di droni nel Mar Nero rivendicati da Kiev contro petroliere legate alla Russia. Il ministro dell'Energia Alparslan Bayraktar ha affermato che qualsiasi interruzione avrebbe ripercussioni sui mercati globali e sulla vita delle persone, sottolineando che gli impianti energetici sono già stati colpiti in entrambi i Paesi. "Diciamo a tutte le parti, Russia e Ucraina: tenete le infrastrutture energetiche fuori da questa guerra, perché sono strettamente legate alla vita quotidiana delle persone", ha aggiunto.

