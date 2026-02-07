Uccisa e gettata in un canale confessa l' amico di Zoe Trinchero

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nel cuore della notte. I primi a scoprire il corpo sono stati i passanti che hanno segnalato la scena alle forze dell’ordine. Secondo le prime indiscrezioni, un amico di Zoe avrebbe confessato di averla uccisa e di averla gettata nel rio Nizza. La polizia sta ascoltando tutti gli ultimi testimoni per ricostruire l’accaduto.

Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove poco dopo la mezzanotte di ieri sera una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel rio Nizza, alla confluenza con il torrente Belbo. Sul corpo sarebbero state individuate lesioni ed ecchimosi compatibili con un’aggressione violenta, forse uno strangolamento. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Un 20enne, amico della vittima, è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti al pubblico ministero, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L’indagato ora si trova in carcere. Il ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

